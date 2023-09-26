Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Wujud Kepedulian kepada Warga Gowa, Relawan Ganjar Dirikan Poskamling Merah Putih

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:52 WIB
Wujud Kepedulian kepada Warga Gowa, Relawan Ganjar Dirikan Poskamling Merah Putih
Wujudkan kepedulian kepada warga Gowa, relawan Ganjar dirikan poskamling. (Ist)
A
A
A

GOWA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar berusaha menujukkan sikap kepedulian mereka kepada warga yang ada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Salah satunya dengan mendirikan sebuah poskamling di Dusun Bontobila, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulsel, pada Selasa (26/9/2023).

Koordinator Santri Dukung Ganjar Wilayah Sulawesi Selatan, Ahmad Zulfikar mengatakan, dalam kegiatan itu mereka juga mengadakan doa bersama warga setempat.

"Dalam pembangunan poskamling tersebut, kami turut bergotong royong bersama warga," ujar dia dalam siaran persnya.

"Kami juga berdoa bersama masyarakat mendoakan Bapak Ganjar Pranowo agar niatan serta hajatan beliau nantinya dapat dimudahkan jalannya khususnya pada pemilu mendatang," katanya.

Pria yang karib disapa Fikar itu pun berharap poskamling yang Santri Dukung Ganjar dirikan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Kami bergotong royong dengan masyarakat di Gowa ini membangun poskamling serta dapat digunakan oleh masyarakat berteduh atau beristirahat apalagi lokasi pos ini berada di dekat persawahan warga," kata Fikar.

Halaman:
1 2
      
