HOME NEWS JABAR

Cemburu Buta, Pemuda di Pangalengan Bunuh Teman Kencan dengan Tabung Gas Melon

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |17:00 WIB
Cemburu Buta, Pemuda di Pangalengan Bunuh Teman Kencan dengan Tabung Gas Melon
Pemuda di Pengalengan bunuh teman kencan dengan tabung gas melon lantaran cemburu/Foto: Gin Gin Tigin
A
A
A

 

BANDUNG - Seorang pemuda di Pangalengan Kabupaten Bandung berinisial AJ (22), nekat membunuh teman kencannya dengan tabung gas melon. Jasad korban berinisial Nd (21), ditemukan Selasa (26/9/2023) sekitar pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pembunuhan tersebut diketahui setelah warga menemukan jasad seorang perempuan muda di sebuah vila, di Kampung/Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Selasa (26/9/2023) sekitar pukul 14.00 WIB.

 BACA JUGA:

Setelah dilakukan penyelidikan, jasad tersebut ternyata merupakan korban pembunuhan. Dari hasil pengembangan kasus, polisi berhasil menemukan identitas pelaku berinisial AJ (22), teman kencan korban. Tak menunggu waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku.

"Kasus ini terungkap berawal dari pasangan check in di sebuah vila. Kemudian saat waktu check out, keduanya tidak keluar vila, sehingga petugas vila mendatangi dan menemukan mayat perempuan. Petugas langsung melaporkan ke polisi," kata Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo kepada wartawan di Mapolresta Bandung, Rabu (27/9/2023) sore.

Menurut Kusworo, saat ditemukan posisi korban ada di bawah kasur dan terbungkus plastik. Begitu menerima laporan, lanjut dia, tim langsung bergerak mengejar pelaku.

Dalam kurun waktu satu kali 24 jam, kata Kusworo, polisi berhasil menangkap pelaku yang sempat melarikan diri ke daerah Sumedang.

Halaman:
1 2
      
