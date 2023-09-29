Bacaleg Perindo Leader Dermawan Sosialisasikan KTA Berasuransi di Nias Utara

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Sumut II, Leader Dermawan Soli Daeli melakukan sosialisasi sekaligus pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Perindo kepada masyarakat di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Kamis 28 September 2023.

Selain menyosialisasikan KTA Berasuransi Perindo, Leader Dermawan juga meresmikan posko relawan pemenangannya.

Leader Dermawan saat ini maju sebagai Bacaleg DPR Dapil Sumut II meresmikan posko relawan khusus Nias Utara, yang terdiri dari sebelas kecamatan dan 113 desa.

"Nantinya posko relawan yang berlokasi di Lotu sebagai sarana informasi dan data bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Leader Dermawan di lokasi.

Sementara itu Ketua Relawan Leader Dermawan Nias Utara, Rasali Zalukhu yang hari hari ini dikukuhkan mengungkapkan bahwa pihaknya siap memenangkan Leader DS Dali.

"Saat ini sudah mulai melakukan pendekataan kepada masyarakat dengan menyosialisasikan visi misi Leader Dermawan," kata dia.