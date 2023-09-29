Jokowi Bisikkan Kata Dilantik ke Ganjar, Yusuf Lakaseng: Bukan Hanya Dukungan tapi Keyakinan

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng menilai, bisikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Bacapres Ganjar Pranowo terkait adanya kata "dilantik" bukan hanya bentuk dukungan, namun juga adanya keyakinan.

"Pernyataan Pak Jokowi hari ini di Rakernas IV PDIP bukan hanya dukungan tapi keyakinan penuh kalau Ganjar akan jadi Presiden RI yang ke-8," ujar Yusuf kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).

Karena itu, kata Yusuf, adanya anggapan bahwa Jokowi bermain "dua kaki" di Pilpres 2024 terbantahkan. Sebab, hal tersebut memperlihatkan kepercayaannya kepada Ganjar Pranowo.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang menganggap Jokowi tidak mendukung Ganjar dan mendukung figur yang lain itu salah besar, mereka sedang mengilusi dirinya sendiri," paparnya.

Jokowi, sambungnya, adalah kader PDI Perjungan sama seperti Ganjar Pranowo, mereka anak-anak Megawati, di besarkan oleh Megawati. "Tidak mungkin anak akan mengkhianati Ibunya," sambungnya.