INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Puluhan Warga Cianjur Alami Keracunan usai Santap Nasi Kotak Muludan

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:42 WIB
Puluhan Warga Cianjur Alami Keracunan usai Santap Nasi Kotak Muludan
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

CIANJUR - Puluhan warga di Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, alami keracunan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan saat kegiatan Muludan atau Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Minggu (1/10/2023).

Informasi yang dihimpun, kegiatan muludan tersebut digelar di Kampung Kebon Manggu Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku. Usai pelaksanaan, warga pun menerima nasi kotak yang dibagikan panitia.

Warga pun memakan nasi kotak yang dibagikan, dengan isi di dalamnya nasi dengan telur dan bihun sebagai lauknya.

Namun, setelah usai memakan nasi kotak, warga pun mulai merasakan mual, pusing dan muntah.

"Tidak ada keanehan pada rasa dan kondisi nasi beserta lauknya, sehingga kami menghabiskan makanan nasi kotak itu," kata Ai (27) salah seorsng korban.

Bahkan, bukan hanya dirinya, warga lainnya yang usai memakan nasi kotak tersebut juga mengalami gejala keracunan hingga muntah-muntah.

"Sampai magrib tadi banyak yang mengalami keracunan juga. Sampai mushola dekat rumah itu penuh. Sebagian dibawa ke klinik, ke puskesmas, dan ada juga yang dirujuk ke rumah sakit," kata dia.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Keracunan Massal Keracunan
Telusuri berita news lainnya
