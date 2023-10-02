Ketika Teriakan Capres Tercinta Menggema Sambut Ganjar Pranowo di HUT Ke-25 PSMTI

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo disambut antusias ribuan pengurus Tionghoa se-Indonesia yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Momen itu terjadi kala Ganjar menghadiri acara perayaan HUT ke-25 PSMTI di Gedung Surono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (2/10/2023). Saat tiba di lokasi, Ganjar dielu-elukan dan didoakan menjadi pemimpin masa depan Indonesia.

"Selamat datang capres tercinta kita, Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Ganjar sudah mau datang ke acara kami," ucap beberapa tokoh Tionghoa memyambut kedatangan Ganjar.

Saat Ganjar memasuki ruang acara, ia langsung dikerumuni ribuan pengurus Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia dari berbagai daerah di Tanah Air. Mereka berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama.

"Pak Ganjar saya dari Medan Pak, fans berat Bapak. Saya dari Kalimantan Pak," ucap mereka berkenalan dengan Ganjar.

Teriakan 'Ganjar Presiden' juga sempat menggema saat Ganjar berjalan menembus massa menuju panggung acara. Semua nampak bahagia dengan kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Dengan ramah, Ganjar melayani warga yang ingin berfoto bersama. Ia sempat naik ke atas panggung dan bergabung dengan para tokoh Tionghoa Indonesia.

"Selamat ulang tahun ke-25 untuk PSMTI. Tentu 25 tahun bukan waktu yang pendek untuk sebuah organisasi. Saya merasakan bahwa hari ini saya berkumpul dengan orang-orang yang selalu hadir demi kemaslahatan bersama," kata Ganjar.