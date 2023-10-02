Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ngaku untuk Beli Susu Anak, Agus Nekat Curi Kotak Amal

Widori Agustino , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:05 WIB
Ngaku untuk Beli Susu Anak, Agus Nekat Curi Kotak Amal
Pencuri kotak amal diciduk polisi/Foto: Widori
OKU - Aksi pencurian kotak amal terjadi di salah satu rumah makan kawasan Desa Tanjung Baru terekam CCTV pada Minggu, kemarin.

Pelaku diketahui melancarkan aksinya seorang diri, saat posisi rumah makan sedang libur. Kejadian ini terekam oleh CCTV rumah makan.

Atas kejadian itu pemilik rumah makan melaporkan ke polsek terdekat. Berbekal dari rekaman kamera pengawas polsek Baturaja Barat, bersama Tim Resmob Singa Ogan, berhasil meringkus pelaku keesokan harinya.

Pelaku ditangkap saat berada dikontrakannya Lorong Duku Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Senin (02/10/23). Pelaku diketahui bernama Agus (23),

Kapolsek Baturaja Barat, Iptu Yusrizal menjelaska aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, tersangka melintas di depan rumah makan 86 dengan mengendarai sepeda motor.

"Dia kemudian memanjat dinding dan masuk melalui lubang di atas pintu belakang rumah makan," terangnya.

Tersangka berhasil mendobrak pintu tengah rumah makan, merusak kunci grendel, dan mengambil satu karung beras seberat 10 kg, satu unit speaker mobil, serta uang yang ada di kotak amal sebelum melarikan diri.

"Jumlah uang dalam kotak amal masih belum bisa kami pastikan karena masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut," ungkap Iptu Yusrizal.

Dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa kotak amal, jaket, dan celana yang digunakan oleh tersangka saat melakukan aksi pencurian, serta beras dan susu yang dibeli menggunakan uang hasil curian.

