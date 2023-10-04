Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Pemkab HSU Menerima Alokasi Dana Transfer Senilai Rp1,33 Triliun Tahun Anggaran 2024

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:18 WIB
Pemkab HSU Menerima Alokasi Dana Transfer Senilai Rp1,33 Triliun Tahun Anggaran 2024
Foto: Dok Pemkab HSU
A
A
A

AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA tahun anggaran 2024 dari Kementrian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Tanjung).

Serah terima DIPA tahun anggaran 2024 dilakukan langsung oleh Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi kepada Penjabat (Pj) Bupati HSU, Zakly Asswan didampingi Sekertaris Daerah HSU, Adi Lesmana, di Mess Negara Dipa, Senin (2/10/2023).

Berdasarkan DIPA tahun 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten HSU menerima alokasi dan dana tranfer sebesar Rp1,33 triliun, naik sekitar Rp224 miliar atau 20,23 persen dari tahun 2023.

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi berharap diserahkannya DIPA ini, Pemkab HSU dapat segera memasukkan rencana program kerja kedalam APBD induk 2024, khususnya yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga realisasinya dapat dipercepat.

"Dengan adanya data ini, data alokasi fisiknya, mudah- mudahan bisa segera masuk kedalam APBD induk dan bisa dilaksanakan diawal tahun 2024 tanpa menunggu pergeseran anggaran, "tuturnya.

"Karena tahun ini tidak ada, InsyaAllah tahun depan ada dana insentif untuk HSU sebesar Rp 7,7 miliar," katanya.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi kinerja Pemkab HSU yang telah meningkatkan realisasi anggaran tahunnya, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

