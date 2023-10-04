Cekcok dengan Ormas, Pria Ngaku Orang Dekat Kapolda Sumut Umbar Tembakan

MEDAN - Video yang merekam aksi koboi seorang pria warga sipil melepaskan tembakan, di depan umum kembali viral di media sosial.

Dilihat Rabu (4/10/2023) dalam video itu terlihat pria itu panik saat sejumlah pemuda mendatangi ruang kerjanya. Ia kemudian mengambil pistol dan meletuskannya berulang kali ke arah langit-langit kantor.

"Video, video. Aku terancam, aku terancam kalian di sini semua," teriak pria tersebut.

Masih dalam video itu, seorang wanita sempat terlihat hendak menenangkan pria koboi tersebut. Namun pria yang sudah terlanjur panik tetap mengacungkan pistolnya. Ia bahkan menyebut pistolnya itu pemberian Kapolda Sumut.

"Jangan kau pegang aku ya, aku tuntut kau nanti. Video sebar luas. Ini dari kapolda biar kau tahu," katanya sembari terus mengacungkan pistolnya.

Menanggapi peristiwa itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, mengaku baru mengetahui peristiwa itu dari awak media. Namun dia memastikan bahwa klaim senjata api yang digunakan pria koboi itu adalah pemberian Kapolda Sumut, adalah tidak benar.