HOME NEWS NEWS

Gelar Regional Investment Forum, Kementerian Investasi/BKPM Dorong Investasi di IKN Nusantara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |11:27 WIB
Gelar Regional Investment Forum, Kementerian Investasi/BKPM Dorong Investasi di IKN Nusantara
Direktur promosi wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan pasifik Kementerian Investasi /BPKM Saribua Siahaan dalam Regional Investment Forum di Balikpapan. (Foto: Dok BPKM)
BALIKPAPAN - Kementerian Investasi/BKPM menggelar Regional Investment Forum (RIF) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (26/9). Forum ini dibuka oleh Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Saribua Siahaan yang mewakili Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, serta Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Dengan mengusung tema Pengembangan Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kegiatan

ini dihelat dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi di IKN Nusantara serta menjadi penghubung antara calon investor dan pemerintah daerah. 

Forum ini dihadiri oleh 200 peserta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk berkumpul dan mengulas potensi, kebijakan, dan tantangan investasi di IKN Nusantara.

Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi/BKPM Saribua Siahaan menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong investasi di IKN Nusantara. Forum Investasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada para calon investor mengenai peluang investasi di IKN Nusantara.

