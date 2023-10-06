Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Usai Terima KTA Asuransi Perindo, Warga Depok Terkesan dengan Gaya Blusukan Rere Tati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |16:59 WIB
Usai Terima KTA Asuransi Perindo, Warga Depok Terkesan dengan Gaya Blusukan Rere Tati
Bacaleg Perindo Rere Tati blusukan temui warga Depok (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat, Rere Tati Sri Hardina bersama persatuan relawan ibu-ibu (Peri) Perindo dan Baja Perindo Kota Depok blusukan melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo, bagikan kursi 50 buah dan 250 liter minyak goreng kemasan di Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (6/10/2023).

Bu Ety salah seorang warga RT 4 RW 2 Rangkapan Jaya Baru menilai sosok Rere sebagai Bacaleg muda dengan pemikiran yang matang. Ia pun terkesan dengan gaya blusukan Rere yang mau menyapa langsung masyarakat miskin.

"Saya sangat senang saya lihat Bu Rere orangnya masih muda tapi berpikirnya lebih matang dia mau menyapa masyarakat yang miskin bisa membantu. Saya senang sekali," ucap Ety kepada MNC Portal Indonesia di lokasi.

Ety turut mendoakan Rere dan Partai Perindo agar ke depan menjelang kontestasi politik 2024 mendatang sukses dan maju.

"Saya doakan Bu Rere dan Partai Perindo sukses terus dan maju semangat," ujarnya.

Sementara itu, Murodi tokoh masyarakat RT 4 RW 2 Rangkapan Jaya Baru mengucapkan terima kasih terhadap Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas karena mau berkontribusi langsung terhadap lingkungan.

"Intinya kalau saya karena beliau mau berbagi rasa di lingkungan RT 4 RW 2 saya mengucapkan terima kasih karena memang baru awal kali ini Bu Rere datang ke tempat kami dan kami baru kali ini bisa tatap muka. Jadi dengan baru pertama kali pun beliau mau berkontribusi di lingkungan itu suatu momen sangat langka," ujar Murodi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement