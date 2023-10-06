Usai Terima KTA Asuransi Perindo, Warga Depok Terkesan dengan Gaya Blusukan Rere Tati

DEPOK - Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat, Rere Tati Sri Hardina bersama persatuan relawan ibu-ibu (Peri) Perindo dan Baja Perindo Kota Depok blusukan melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo, bagikan kursi 50 buah dan 250 liter minyak goreng kemasan di Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (6/10/2023).

Bu Ety salah seorang warga RT 4 RW 2 Rangkapan Jaya Baru menilai sosok Rere sebagai Bacaleg muda dengan pemikiran yang matang. Ia pun terkesan dengan gaya blusukan Rere yang mau menyapa langsung masyarakat miskin.

"Saya sangat senang saya lihat Bu Rere orangnya masih muda tapi berpikirnya lebih matang dia mau menyapa masyarakat yang miskin bisa membantu. Saya senang sekali," ucap Ety kepada MNC Portal Indonesia di lokasi.

Ety turut mendoakan Rere dan Partai Perindo agar ke depan menjelang kontestasi politik 2024 mendatang sukses dan maju.

"Saya doakan Bu Rere dan Partai Perindo sukses terus dan maju semangat," ujarnya.

Sementara itu, Murodi tokoh masyarakat RT 4 RW 2 Rangkapan Jaya Baru mengucapkan terima kasih terhadap Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas karena mau berkontribusi langsung terhadap lingkungan.

"Intinya kalau saya karena beliau mau berbagi rasa di lingkungan RT 4 RW 2 saya mengucapkan terima kasih karena memang baru awal kali ini Bu Rere datang ke tempat kami dan kami baru kali ini bisa tatap muka. Jadi dengan baru pertama kali pun beliau mau berkontribusi di lingkungan itu suatu momen sangat langka," ujar Murodi.