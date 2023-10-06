Puncak Gunung Tertinggi di Prancis Menyusut Selama 2 Tahun Terakhir, Diduga karena Curah Hujan Berkurang

Puncak gunung tertinggi di Prancis menyusut selama 2 tahun terakhir (Foto: Reuters)

PRANCIS - Menurut para peneliti, gunung tertinggi di Prancis telah menyusut selama dua tahun terakhir.

Puncak Mont Blanc tercatat memiliki ketinggian 4.805,59 meter (15.766ft 4 in), lebih pendek 2,22 meter dibandingkan pada 2021.

Kepala ahli geologi Jean des Garets mengatakan penyusutan tersebut mungkin disebabkan oleh berkurangnya curah hujan pada musim panas ini.

des Garets mengatakan bahwa timnya telah belajar banyak tentang Mont Blanc sejak pengukuran dimulai pada 2001.

"Puncak terus berubah dalam ketinggian dan posisi, dengan perubahan hingga lima meter," katanya, dikutip BBC.

"Mont Blanc bisa jadi sangat jauh lebih tinggi dalam dua tahun,” lanjutnya.

Namun jika pengukuran sebelumnya bisa dijadikan acuan, hal ini mungkin tidak terjadi. Setelah pengukuran pada 2021, para ahli mengatakan bahwa rata-rata gunung tersebut kehilangan ketinggian sekitar 13 cm per tahun.