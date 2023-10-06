Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Puncak Gunung Tertinggi di Prancis Menyusut Selama 2 Tahun Terakhir, Diduga karena Curah Hujan Berkurang

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |10:34 WIB
Puncak Gunung Tertinggi di Prancis Menyusut Selama 2 Tahun Terakhir, Diduga karena Curah Hujan Berkurang
Puncak gunung tertinggi di Prancis menyusut selama 2 tahun terakhir (Foto: Reuters)
A
A
A

PRANCIS - Menurut para peneliti, gunung tertinggi di Prancis telah menyusut selama dua tahun terakhir.

Puncak Mont Blanc tercatat memiliki ketinggian 4.805,59 meter (15.766ft 4 in), lebih pendek 2,22 meter dibandingkan pada 2021.

Kepala ahli geologi Jean des Garets mengatakan penyusutan tersebut mungkin disebabkan oleh berkurangnya curah hujan pada musim panas ini.

des Garets mengatakan bahwa timnya telah belajar banyak tentang Mont Blanc sejak pengukuran dimulai pada 2001.

"Puncak terus berubah dalam ketinggian dan posisi, dengan perubahan hingga lima meter," katanya, dikutip BBC.

"Mont Blanc bisa jadi sangat jauh lebih tinggi dalam dua tahun,” lanjutnya.

Namun jika pengukuran sebelumnya bisa dijadikan acuan, hal ini mungkin tidak terjadi. Setelah pengukuran pada 2021, para ahli mengatakan bahwa rata-rata gunung tersebut kehilangan ketinggian sekitar 13 cm per tahun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170979/demo_prancis-N27A_large.jpg
Ratusan Ribu Orang Demo di Prancis Tolak Pemotongan Anggaran, Pekerja Mogok Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/18/3168880/prancis-5sHt_large.jpg
Macron Tunjuk Loyalisnya Lecornu Sebagai Perdana Menteri Prancis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement