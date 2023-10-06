Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bersama BAZNAS, PT Henan Putihrai Resmikan Sarana STBM untuk Warga Depok

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:17 WIB
Bersama BAZNAS, PT Henan Putihrai Resmikan Sarana STBM untuk Warga Depok
Foto: Dok BAZNAS RI
A
A
A

Jakarta- PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) di Sawangan, Kota Depok, Jumat (6/10/2023).

Peresmian tersebut merupakan rangkaian dari program pembangunan sarana STBM yang telah dilakukan atas sinergi HPAM dengan BAZNAS. Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum mengatakan, STBM merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat, terutama mustahik, untuk menunjang kebutuhan kesehatannya.

"Pembangunan STBM kali ini dilakukan di 10 titik yang tersebar di wilayah Bogor dan Depok dengan total dana sebesar Rp506.568.022. Dana ini merupakan donasi dana kebajikan dari HPAM yang disalurkan melalui BAZNAS," ujar Mahdum.

Manhdum juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran HPAM, dan meminta kepada masyarakat penerima manfaat agar dapat memanfaatkan dan menjaga fasilitas STBM dengan baik. Tak lupa, Mahdum juga meminta masyarakat penerima manfaat yang terdiri dari 20 Kepala Keluarga, mendoakan HPAM agar terus berkembang dan memberi manfaat lebih banyak bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan oleh HPAM bisa ditiru oleh perusahaan sekuritas lainnya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177765//umkm_binaan_bri_findmeera-bH0S_large.jpeg
UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177729//dki_jakarta-X7BQ_large.jpg
BPHTB Jadi Lebih Ringan, Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Kepgub 840 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/298/3177681//promo_shopeefood_deals_tasya_farasya_idealis_mendrofa-wnJO_large.jpg
Tips Makan Enak Yoshinoya Cuma Rp100 Pakai ShopeeFood Deals, Ini Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/11/3177592//ulang_tahun_alfamart-ORTU_large.jpeg
Semarak Ulang Tahun Alfamart ke-26, Tumbuhkan Kepedulian Melayani Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/11/3177584//solution_day_telkomsel-aAyj_large.jpg
Solution Day Telkomsel 2025: Inovasi Digital Terbaru untuk Bisnis Masa Kini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement