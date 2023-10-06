Bersama BAZNAS, PT Henan Putihrai Resmikan Sarana STBM untuk Warga Depok

Jakarta- PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) di Sawangan, Kota Depok, Jumat (6/10/2023).

Peresmian tersebut merupakan rangkaian dari program pembangunan sarana STBM yang telah dilakukan atas sinergi HPAM dengan BAZNAS. Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum mengatakan, STBM merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat, terutama mustahik, untuk menunjang kebutuhan kesehatannya.

"Pembangunan STBM kali ini dilakukan di 10 titik yang tersebar di wilayah Bogor dan Depok dengan total dana sebesar Rp506.568.022. Dana ini merupakan donasi dana kebajikan dari HPAM yang disalurkan melalui BAZNAS," ujar Mahdum.

Manhdum juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran HPAM, dan meminta kepada masyarakat penerima manfaat agar dapat memanfaatkan dan menjaga fasilitas STBM dengan baik. Tak lupa, Mahdum juga meminta masyarakat penerima manfaat yang terdiri dari 20 Kepala Keluarga, mendoakan HPAM agar terus berkembang dan memberi manfaat lebih banyak bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan oleh HPAM bisa ditiru oleh perusahaan sekuritas lainnya," katanya.