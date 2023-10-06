Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Silaturahmi ke Kiai, Ganjar Dinilai Pantas Pimpin Indonesia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:49 WIB
Relawan Silaturahmi ke Kiai, Ganjar Dinilai Pantas Pimpin Indonesia
Ganjar Pranowo dinilai pantas jadi pemimpin Indonesia (Foto: istimewa)
A
A
A

YOGYAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gabungan Santri Dukung Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta silaturahmi ke sejumlah tokoh, seperti kiai dan ustadz di Ponpes Nurul Iman, Yogyakarta.

Kedatangan Santri Dukung Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan sebagai bagian dari kegiatan prioritas relawan.

Tidak hanya itu, para santri juga berharap kunjungan ke Ponpes Nurul Iman turut menjadi wasilah bagi Ganjar Pranowo yang ingin bersaing dalam ajang Pilpres 2024.

“Alhamdulillah Santri Dukung Ganjar DIY bisa bersilaturahmi ke beberapa Tokoh/Ustad/Kyai di Daerah Istimewa Yogyakarta” ucap Koordinator Santri Dukung Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta, Ijtihadul Umam, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (6/10/2023).

 BACA JUGA:

Hari ini pihaknya berkesempatan bersilaturahmi ke Kiai Musthofa PP Nurul Iman Bantul, Supriyanto Atmojo yang merupakan Dukuh Gunungkidul.

Doa dan dukungan para santri itu pun didukung oleh Kiai Mustofa dan Kang Mus, selaku pimpinan pengurus Ponpes Nurul Iman. Kedua tokoh Islam tersebut menyebut bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang pantas memimpin Indonesia.

Halaman:
1 2
      
