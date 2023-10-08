Bacaleg Perindo Anang Iskandar Bagikan Ratusan KTA Perindo Berasuransi di Sidoarjo

SIDOARJO - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Anang Iskandar, membagikan ratusan KTA beransurasi kepada warga Tulangan, Sidoarjo. Dalam kesempatan itu ratusan KTA juga langsung diaktivasi.

Ratusan warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Krembung ini pun antre mendaftar untuk penerima KTA beransuransi.

BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu Anang Iskandar yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil I Jatim, Surabaya - Sidoarjo juga langsung mangaktifasi KTA berasuransi penerima manfaat.

BACA JUGA:

Tak hanya sosialisasi KTA Anang bersama kader Partai Perindo juga membagikan minyak goreng kepada warga. Dalam giat ini, Anang membagikan tiga ratus KTA kepada warga.

(Nanda Aria)