HOME NEWS NEWS

Ikut Pertandingan Mini Soccer DPW Pemuda Perindo DKI, Peserta: Kalau Bisa Dilanjutkan Terus

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:21 WIB
Ikut Pertandingan Mini Soccer DPW Pemuda Perindo DKI, Peserta: Kalau Bisa Dilanjutkan Terus
Pertandingan mini soccer perindo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Peserta Mini Soccer Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Pemuda Partai Perindo DKI Jakarta tampak antusias mengikuti pertandingan yang digelar di Lapangan Bulak Buteng, Jalan Haji Merin, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Minggu (8/10/2023) siang.

Meski digelar di bawah terik matahari, namun tak menyulutkan semangat para peserta untuk memamerkan kemampuan terbaiknya.

Salah satunya yakni Ragil. Pemain dari Tim Syauchan FC ini mengaku gembira mengikuti pertandingan ini. Ragil mengatakan, ajang pertandingan Mini Soccer ini sangat positif untuk anak muda.

"Tanggapan saya bagus bikin anak muda ada aktivitas yang positif," ujar pemain yang berposisi sebagai playmaker ini kepada wartawan.

Ragil berharap, DPW Pemuda Partai Perindo DKI Jakarta terus menggelar kegiatan ini. Sebab, kegiatan ini sangat bagus untuk mencari bibit pesepak bola Indonesia ke depannya.

"Jangan hanya pas hari ini doang. Kalau bisa terus berlanjut. Jadi engga mati gitu aja," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Pemuda Partai Perindo DKI Jakarta Bidang Olahraga, Antonius Hartanto mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi kepada warga khususnya para pemuda di wilayah Jakarta Barat.

"Pertandingan sepak bola ini sebagai ajang silaturahmi generasi milenial, pastinya tulang punggung bangsa ini ada di generasi milenial," katanya.

Antonius, yang juga merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Jakarta Barat ini menjelaskan, pertandingan Mini Soccer ini melibatkan enam tim yang dibagi menjadi dua grup. Tim juara dan runner-up akan diberikan hadiah berupa piala serta uang pembinaan, hingga sertifikat top skor bagi pemain yang mencetak banyak gol.

Halaman:
1 2
      
