Gelar Pertandingan Mini Soccer di Jakbar, DPW Pemuda Perindo DKI: Ajang Silaturahmi Generasi Milenial

JAKARTA - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Pemuda Partai Perindo DKI Jakarta menggelar pertandingan mini soccer di Lapangan Bulak Buteng, Jalan Haji Merin, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Minggu (8/10/2023).

Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi kepada warga khususnya para pemuda di wilayah Jakarta Barat.

"Pertandingan sepak bola ini sebagai ajang silaturahmi generasi milenial, pastinya tulang punggung bangsa ini ada di generasi milenial," kata Wakil Ketua DPW Pemuda Perindo DKI Bidang Olahraga, Antonius Hartanto kepada wartawan di lokasi.

Antonius, yang juga merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Jakarta Barat ini menjelaskan, pertandingan Mini Soccer ini melibatkan enam tim yang dibagi menjadi dua grup. Tim juara dan runner-up akan diberikan hadiah berupa piala serta uang pembinaan, hingga sertifikat top skor bagi pemain yang mencetak banyak gol.

Sementara itu, bagi penonton akan diberikan doorprize lewat kupon yang telah dibagikan oleh panitia dengan syarat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Partai Perindo.