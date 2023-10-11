Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Hilang Kendali, Mobil Yaris Terguling Usai Tabrak Rumah di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |02:30 WIB
Hilang Kendali, Mobil Yaris Terguling Usai Tabrak Rumah di Cianjur
Mobil terguling di Cianjur (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Sebuah kendaraan roda empat Toyota Yaris bernomor polisi F 1478 YL terguling usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Raya Cibeber tepatnya di Kampung Cilaku Bojongsirna, Kecamatan Cilaku, Selasa (10/10/2023).

Beruntung, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan.

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat kendaraan yang dikemudikan Hoerudin (73) melaju dari arah Cianjur menuju Cibeber. Namun, saat berada di tikungan, mobil yang dikemudikannya tersebut diduga hilang kendali dan menabrak pagar bagunan rumah warga.

"Mungkin hilang kendali, sehingga mobil yang dikemudikan Hoerudin oleng ke kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga lalu terguling," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Cianjur, Iptu Hadi Kurniawan, Selasa (10/10/2023).

Beruntung, kata Hadi, tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut.

"Namun, arus lalu lintas dari ke dua arah sempat terjadi kemacetan, dan petugas dari kepolisian sudah mengurai sehingga kondisi kembali normal," ujarnya.

Hadi mengatakan, kerugian yang dialami korban akibat kendaraan terguling kisaran Rp5 juta.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
