Alami Kecelakaan, Dua Pemegang KTA Perindo Terima Santunan di Kota Tual

TUAL - Jaminan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi kembali menunjukan manfaatnya kepada warga yang membutuhkan.

Di Kota Tual, Maluku, dua warga pemegang KTA Partai Perindo berasuransi mendapatkan santunan asuransi setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dua orang warga bernama Tina Ratila dan Maria Notanubun mendapatkan santunan asuransi dari Partai Perindo pasca-musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa mereka beberapa waktu lalu.

Santunan tersebut diterima kedua korban karena memiliki KTA Partai Perindo berasuransi.