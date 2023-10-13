Gotong Royong Bareng Warga Bangun Jalan, Perindo Grobogan: Kesejahteraan Rakyat yang Utama

GROBOGAN - Semangat gotong-royong warga Dusun Karang, Desa Karanglangu, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan membara bersama Partai Perindo.

Semangat membara itu lantaran warga dan Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 optimis menangkan pemilu.

Semangat kemenangan itu tersirat dari optimisme warga dan Partai Perindo membangun jalan bersama.

"Terima kasih berkenan bersama warga membangun jalan. Kami senang Partai Perindo bersama Bacaleg pak Nur Latif ikut bersama membangun jalan," ujar Turahmi warga Dusun Karang kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (13/10/2023).

Lebih lanjut Turahmi menjelaskan, kebersamaan warga membangun jalan gang ini dikarenakan saat hujan rusak parah. Terlebih ada 15 KK lebih yang memanfaatkan untuk distribusi hasil tani juga.