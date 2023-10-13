Saling Ejek saat Mabuk, Tangan Pria Ini Putus Ditebas Parang

LOMBOK BARAT - Tangan kanan pria berinisial BOH alias Ebot warga Dusun Perendekan Utara Desa Giri Sasak, Kuripan, Lombok Barat ini putus. Boh merupakan korban penganiayaan oleh teman mabuknya berinisial R warga Labulia, Lombok Tengah, pada Selasa 10 Oktober 2023 malam.

Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP I Made Dharma Yulia Putra membenarkan peristiwa itu. Namun, ia membantah jika peristiwa itu menyangkut kasus pembegalan.

Peristiwa bermula ketika pelaku dan korban menegak minuman keras di rumah rekannya di kawasan Kuripan. Saat itulah keduanya terlibat pertengkaran mulut dan saling ejek. Pelaku yang tersinggung akhirnya dendam.

Selanjutnya, pelaku menunggu BOH di pertigaan jalan Pelabu daerah Kuripan. Melihat korban mengendarai sepeda motor Honda Vario DR 3462 DY, pelaku langsung mengejarnya. Begitu berhasil menyegat korban, pelaku langsung menghantamnya. Bahkan, pelaku menebas tangan kanan korban dengan sebilah parang hingga putus.

"Pelakunya sudah ditangkap," ujar Dharma Yulia Putra kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Kasus itu membuat heboh jagat media sosia. Rekaman gambar potongan tangan menyebar di media sosial. Korban saat itu dilarikan ke RS Tripat Gerung. Kasusnya sudah ditangani aparat kepolisian Resort Lombok Barat.

(Awaludin)