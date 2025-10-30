Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bangunan Asrama Putri Ponpes di Situbondo Ambruk, 1 Orang Meninggal dan 11 Terluka

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |11:02 WIB
Bangunan Asrama Putri Ponpes di Situbondo Ambruk, 1 Orang Meninggal dan 11 Terluka
Bangunan asrama putri Pondok Pesantren (Ponpes) Syafi'iyah Syekh Abdul Qodir ambruk (Foto: Riski Amirul/Okezone)
A
A
A

SITUBONDO – Bangunan asrama putri Pondok Pesantren (Ponpes) Syafi'iyah Syekh Abdul Qodir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ambruk. Satu orang meninggal dunia dan 11 terluka.

Korban meninggal merupakan seorang santriwati bernama Putri (12), warga Dusun Rawan, Desa/Kecamatan Besuki. Korban sudah dikebumikan keluarganya pada Rabu 29 Oktober 2025.

"Dia (Putri) itu baru enam bulan, belum satu tahun. Santri baru," ujar Pengasuh Ponpes, M. Hasan Nailul Ilmi.

Adapun korban luka dalam peristiwa yang terjadi pada Selasa 28 Oktober 2025 malam itu, enam orang dirawat di Puskesmas Besuki, empat orang di RSUD Besuki, dan satu orang di RSIA Jatimned.

Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan.

Saat ini, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari penyebab kejadian.

(Arief Setyadi )

      
