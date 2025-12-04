Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangunan Bekas Sekolah di Kelapa Gading Ambruk, 1 Pekerja Tertimpa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |18:59 WIB
Bangunan Bekas Sekolah di Kelapa Gading Ambruk, 1 Pekerja Tertimpa
Bangunan Bekas Sekolah di Kelapa Gading Ambruk, 1 Pekerja Tertimpa (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah bangunan yang berada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, ambruk, pada Kamis (4/12/2025). Akibatnya, satu pekerja bangunan bernama Setiyono Muhtar (56) tertimpa material bangunan ambruk tersebut.

1. Bangunan Ambruk

“Telah didapat informasi adanya bangunan roboh hingga mengakibatkan satu orang korban tertimpa reruntuhan bangunan,” kata Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Dia menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada pukul 11.00 WIB. Saat kejadian, korban bersama rekannya berada di basement bangunan. Mereka tengah membongkar panel kabel.

“Saksi satu melihat saksi tiga bersama korban hendak keluar ke atas membawa kabel," ujarnya.

Kemudian saat saksi tiga bersama korban berada di tangga, tiba-tiba bangunan ambruk. Saat itu, saksi tiga sudah berhasil keluar ke atas lebih dulu. Sementara korban tertimpa bangunan tersebut.

“Namun korban yang berada di belakang tertiban reruntuhan bangunan tangga,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
