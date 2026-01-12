Jakarta Hujan Deras, Plafon SD di Pademangan Ambruk saat Siswa Sedang Santap MBG

JAKARTA -Plafon Sekolah di SDN 05 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara ambruk imbas hujan disertai angin yang melanda kawasan Jakarta Utara pada Senin (12/1/2026).

"Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan terdapat rembesan dari atap sekolah ke Flapon membuat plafonnya roboh di SDN 05 Pademangan Timur," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji.

Peristiwa robohnya plafon tersebut terjadi pada sekira pukul 07.30 WIB, plafon itu diduga roboh imbas hujan disertai angin kencang.

Akibatnya, objek yang terdampak berupa bangunan sekolah di lantai 4, lorong, dan 4 ruangan kelas.

"Kronologinya pada saat siswa sedang sarapan MBG di kelas, terlihat plafon roboh dari ujung depan kelas sehingga siswa langsung di evakuasi ke lapangan oleh guru-guru dan untuk runtuhan plafon lanjut sampai ke 4 kelas yang terdampak," tuturnya.