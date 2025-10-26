Lapangan Padel di Jakbar Ambruk, Pengunjung Panik Berhamburan

Lapangan padel di Jakarta Barat ambruk, pengunjung panik (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA — Atap lapangan padel yang berlokasi di Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, ambruk pada Minggu (26/10/2025). Ambruknya atap itu diduga akibat diterpa hujan deras disertai angin kencang.

Dalam video yang tersebar, tiang-tiang penyangga atap itu terlihat miring di sejumlah titik lapangan. Beberapa bagian atap juga terlihat sobek.

Kejadian itu memicu pengunjung yang ingin bermain padel panik berlarian. Mereka terlihat berusaha mengamankan diri masing-masing.

“Miring, tidak ambruk full,” kata Kapolsek Kembangan, Kompol M. Taufik Ikhsan saat dikonfirmasi, Minggu.

Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Taufik juga menyebut anggota Polsek Kembangan dan Polres Jakarta Barat tengah menuju lokasi kejadian.

“Tidak ada korban jiwa,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )