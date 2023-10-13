Karhutla di Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Minta Personel Ditambah

KAYUAGUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menjadi inspektur upacara Apel Pengerahan Penambahan Pasukan dan Kesiapan Peralatan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Fatoni meminta penambahan personel untuk mempercepat penanganan karhutla. Dalam apel ini, Fatoni didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil, Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Sarjono Turin, Bupati OKI Iskandar dan Danrem 044/Gapo Brigjen TNI M Naudi Nurdika.

“Maka hari ini ditambah 350 pasukan dari Kodam, jadi perlu dilakukan bersama-sama dengan terkoordinasi dan juga harus terkonsolidasi,” kata Fatoni di Kabupaten OKI, Rabu (11/10/2023).

BACA JUGA: BNPB Tegaskan Tidak Ada Asap Karhutla Melintas ke Negara Tetangga

Fatoni mengatakan apel ini sebagai bentuk evaluasi penanganan karhutla di wilayah Kabupaten OKI tahun 2023, mulai dari pengecekan personel, peralatan pemadaman hingga simulasi penanggulangan karhutla. Seluruh komponen dan elemen yang ada dilibatkan demi mempercepat penanganan karhutla.

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya memberikan solusi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya dengan skema pergeseran anggaran.