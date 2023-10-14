Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

DPD Perindo Palu Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:28 WIB
DPD Perindo Palu Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024
Rapat Konsolidasi Perindo Kota Palu. (Foto: Jemmy Hendrik)
PALU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Sulawesi Tengah kembali mengumpulkan seluruh pengurus DPC, DPRT dan para caleg kota dan provinsi untuk menyatakan visi dan misi, Jumat (13/10/2023). Rapat ini dilakukan untuk memenangkan Perindo di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu.

Rapat tersebut dipimpin Roni Tanusaputra Ketua II Bappilu yang juga Ketua Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo, Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara serta Ketua DPD Perindo Palu Andono Wibisono.

 BACA JUGA:

Roni Tanusaputra mengatakan dirinya mengumpulkan seluruh struktur DPD Kota Palu ini untuk menyusun strategi untuk menjemput kemenangan partai perindo dan mencuri kursi sebanyak banyaknya.

