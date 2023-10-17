Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Ajak Masyarakat Sambut Pesta Demokrasi dengan Gembira

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:08 WIB
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Ajak Masyarakat Sambut Pesta Demokrasi dengan Gembira
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. (Foto: doc. Pemprov Kalteng)
A
A
A

PALANGKARAYA -Jelang pesta demokrasi Pemilu 2024, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan kamtibmas daerah dengan baik. 

“Penting bagi kita untuk sama-sama menahan diri, terlebih ini menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Pesta demokrasi harus dimaknai sebagai suatu kegembiraan, karena ini merupakan hajat besar bangsa Indonesia dalam menentukan masa depannya. Alangkah tidak elok pesta demokrasi disambut dengan pertentangan dan permusuhan, bahkan hingga perpecahan” kata Sugianto Sabran di Palangkaraya, Selasa (17/10/2023).

Sugianto menekankan pentingnya semangat persatuan dan kesatuan, dan tidak mempersoalkan perbedaan, karena pada hakektanya perbedaan adalah sebuah kekuatan dan energi untuk mencapai tujuan besar.

“Jangan memaknai perbedaan adalah perpecahan, karena ia merupakan kekuatan, sebaliknya jangan persamaan dipaksa menjadi perbedaan" ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
