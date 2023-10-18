Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral Kepala Desa Pamer 5 Kardus Duit Gaib Miliaran Rupiah

Rustaman Nusantara , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:44 WIB
Viral Kepala Desa Pamer 5 Kardus Duit Gaib Miliaran Rupiah
Viral kades pamer duit lima kardus (Foto: Tangkapan layar/Rustaman Nusantara)
A
A
A

GROBOGAN - Masyarakat di Grobogan, Jawa Tengah kembali dihebohkan dengan ulah kepala desa (kades) yang tengah memamerkan uang pecahan ratusan dan lima puluh ribu rupiah di dalam lima buah kardus.

Kades Isman mengungkapkan, bahwa uang tersebut adalah uang hasil ritual dengan sholat sambil membaca doa dan wirid pada tengah malam.

Dalam video amatir warga berdurasi 2 menit 17 detik terlihat seorang laki-laki mengenakan kaos putih dan celana panjang hitam yang diketahui adalah Isman. Ia merupakan seorang Kades Tungu, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah.

Ia terlihat sedang memamerkan lima buah kardus yang berisikan uang pecahan ratusan dan lima puluhan ribu rupiah. Sambil memegang uang, kades tersebut mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah berhasil membantu dalam ritual meminta uang goib.

Selain itu, ia juga mengucapkan sepatah kata akan melunasi semua utang ke beberapa teman yang sudah lama menagihnya. Diketahui, aksi pamer duit ini dilakukan di rumah rekannya di Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari lalu dan sempat viral setelah diunggah dan disebar oleh rekan yang merekam.

Menurut Isman, saat itu ia mengaku terlilit utang sebanyak Rp1,5 miliar saat pencalonan kades empat tahun lalu. Kemudian, ia kebingungan karena harus segera melunasi utang tersebut, sehingga dirinya berkonsultasi kepada orang pintar di wilayah Demak, Jawa Tengah.

Isman kemudian diarahkan ke teman seperguruan orang pintar tersebut di wilayah Banten, Jawa Barat. Isman kemudian bergegas ke Banten dan mampir ke rumah temannya di Sukabumi, Jawa Barat.

