Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia: Duet Ganjar-Mahfud MD Sangat Tepat & Paket Lengkap!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai duet Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD pada Pilpres 2024 merupakan pasangan yang lengkap.

"Pak Mahfud merupakan sosok yang dikenal luas oleh publik, punya integritas dan diharapkan publik selama ini. Jadi, duet Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini saya pikir sudah sangat tepat. Keduanya paket lengkap, sama-sama nasionalis dan religius," kata pria yang akrab disapa Kang Ferry ini kepada wartawan, Kamis (19/10/2023).

Ferry menyebut Mahfud MD sebagai tokoh yang dikenal karena integritasnya telah diakui oleh publik, juga mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan reformasi hukum nasional.

Pasalnya, kata dia, investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dasar yang kuat dalam bentuk aturan hukum yang baik dan penegakan hukum yang konsisten.

Di samping itu, Ferry juga setuju dengan pandangan bahwa Mahfud MD bisa menjadi idola bagi pemilih yang cenderung skeptis terhadap partai politik. Kehadiran Mahfud, kata dia, bisa menjadi daya tarik tersendiri.

"Di media sosial, kalau saya perhatikan, masyarakat itu menjadikan Pak Mahfud sebagai tumpuan. Kalau ada apa-apa, nama Pak Mahfud yang dimintakan pertolongan," ucap Bacaleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Cimahi) ini.