Dukung UMKM, Relawan Ganjar Milenial Gencarkan Warung Gotong Royong

BANDUNG - Relawan Ganjar Milenial Center (GMC) kembali meluncurkan program Warung Gotong Royong di Tamansari 19A, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 19 Oktober 2023 sore.

Warung Gotong Royong merupakan kegiatan dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Jawa Barat. Hal tersebut sebagai wujud kepedulian GMC terhadap komunitas UMKM yang ada di Jawa Barat.

"GMC Jawa Barat sekarang meluncurkan kembali warung gotong royong di Bandung, ini adalah warung binaan yang di stimulus oleh GMC Jawa Barat," ujar Koordinator Program GMC Jawa Barat, Yoni Nantih.

Dalam program Warung Gotong Royong tersebut, Ganjar Milenial Center memberikan suntikan modal usaha untuk ditingkatkan kualitas produk UMKM kepada para pedagang yang memiliki pertumbuhan usaha yang bagus.

"Sistem warung gotong royong ini kita injek modal warung yang punya potensi untuk berekembang untuk ditingkatkan skala usahanya, kemudian bagi hasil dan keuntungan yang GMC dapatkan dari warung binaan kita alokasikan untuk membuka warung binaan lainnya, sehingga ada keberlanjutan dan ekosistem yang terbentuk," jawab Yoni.

Tak hanya suntikan modal, Ganjar Milenial Center pun memberikan suntikan konsumen dengan menciptakan komunitas warung gotong royong sebagai wadah berkumpul, dengan demikian warung gotong royong akan dikenal dan disinyalir semakin ramai konsumen.

"Selain kami berikan modal, kami juga stimulus supaya pendapatannya semakin meningkat dengan rutin mengumpulkan anggota GMC dengan komunitas untuk melakukan kopdar di warung binaan yang kami buat," ungkap Yoni.

Selama program tersebut berlangsung, Yoni mengaku sudah menghasilkan lima Warung Gotong Royong yang tersebar di Bandung, Cirebon dan Karawang.

"Program warung gotong royong sudah berjalan selama tiga bulan dan sudah menghasilkan lima warung binaan, Bandung, Cirebon dan Karawang," kata Yoni.

Hingga akhir tahun, Yoni menargetkan sebanyak 12 warung binaan yang tersebar di Jawa Barat guna meningkatkan ekosistem wirausaha kecil di Jawa Barat.