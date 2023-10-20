Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dukung UMKM, Relawan Ganjar Milenial Gencarkan Warung Gotong Royong

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |07:37 WIB
Dukung UMKM, Relawan Ganjar Milenial Gencarkan Warung Gotong Royong
Relawan Ganjar gencarkan Warung Gotong Royong. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Relawan Ganjar Milenial Center (GMC) kembali meluncurkan program Warung Gotong Royong di Tamansari 19A, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 19 Oktober 2023 sore.

Warung Gotong Royong merupakan kegiatan dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Jawa Barat. Hal tersebut sebagai wujud kepedulian GMC terhadap komunitas UMKM yang ada di Jawa Barat.

"GMC Jawa Barat sekarang meluncurkan kembali warung gotong royong di Bandung, ini adalah warung binaan yang di stimulus oleh GMC Jawa Barat," ujar Koordinator Program GMC Jawa Barat, Yoni Nantih.

BACA JUGA:

Ganjar dan Mahfud akan Tes Kesehatan Hari Minggu di RSPAD Gatot Soebroto 

Dalam program Warung Gotong Royong tersebut, Ganjar Milenial Center memberikan suntikan modal usaha untuk ditingkatkan kualitas produk UMKM kepada para pedagang yang memiliki pertumbuhan usaha yang bagus.

"Sistem warung gotong royong ini kita injek modal warung yang punya potensi untuk berekembang untuk ditingkatkan skala usahanya, kemudian bagi hasil dan keuntungan yang GMC dapatkan dari warung binaan kita alokasikan untuk membuka warung binaan lainnya, sehingga ada keberlanjutan dan ekosistem yang terbentuk," jawab Yoni.

Tak hanya suntikan modal, Ganjar Milenial Center pun memberikan suntikan konsumen dengan menciptakan komunitas warung gotong royong sebagai wadah berkumpul, dengan demikian warung gotong royong akan dikenal dan disinyalir semakin ramai konsumen.

"Selain kami berikan modal, kami juga stimulus supaya pendapatannya semakin meningkat dengan rutin mengumpulkan anggota GMC dengan komunitas untuk melakukan kopdar di warung binaan yang kami buat," ungkap Yoni.

Selama program tersebut berlangsung, Yoni mengaku sudah menghasilkan lima Warung Gotong Royong yang tersebar di Bandung, Cirebon dan Karawang.

BACA JUGA:

Tekad Ganjar-Mahfud di Bidang Sains dan Teknologi: Jadikan Riset dan Inovasi sebagai Fondasi 

"Program warung gotong royong sudah berjalan selama tiga bulan dan sudah menghasilkan lima warung binaan, Bandung, Cirebon dan Karawang," kata Yoni.

Hingga akhir tahun, Yoni menargetkan sebanyak 12 warung binaan yang tersebar di Jawa Barat guna meningkatkan ekosistem wirausaha kecil di Jawa Barat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement