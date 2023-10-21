Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemegang KTA Berasuransi Wafat, Partai Perindo Berikan Klaim ke Ahli Waris di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:07 WIB
Pemegang KTA Berasuransi Wafat, Partai Perindo Berikan Klaim ke Ahli Waris di Cianjur
A
A
A

CIANJUR - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyerahkan klaim asuransi yang terdapat di Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada kelurga korban yang mengalami kecelakaan di Cianjur.

Klaim bantuan kecelakaan senilai Rp3.000.000 tersebut diberikan oleh Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jabar 3, Dr. H. Djoni Rolindrawan, MBA, kepada Neng Haryati (30) istri dari almarhum Rohimuddin yang meninggal jatuh dari pohon kelapa setinggi 15 meter di Kampung Kebon Salak, RT 05/02, Desa Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

Caleg DPR RI Dapil Jabar 3, Dr. H. Djoni Rolindrawan, MBA, mengatakan, pihaknya menemui keluarga yang kena musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan memiliki KTA Perindo.

"Kami menyerahkan manfaat klaim kepada ahli waris korban," kata Djoni usai penyerahan klaim asuransi, Sabtu (21/10/2023).

Kata dia, pihaknya terus membagikan KTA berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat. Program asuransi tersebut merupakan bagian dari kepedulian Partai Perindo dalam menjamin keselamatan anggotanya. Termasuk, memberi jaminan bilamana terjadi musibah.

"Proses klaim sangat cepat. Sepanjang persyaratan terpenuhi, klaim akan segera cair," katanya.

Saat penyaluran klaim KTA asuransi, Djoni Rolindrawan didamping Caleg DPRD Provinsi, Dapil Cianjur, Ibu Hj. Widha Retno, SE, Bacaleg Dapil 1 Cianjur Soni Farhan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
