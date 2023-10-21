Dapat Bantuan Modal UMKM, Warga Lagoa Doakan Perindo Amanah dan Sukses di Pemilu 2024

JAKARTA - Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di RW04 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara mendoakan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) amanah dan sukses dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Partai Perindo dalam kesempatan tersebut memberikan bantuan modal usaha dan akan mengadakan pelatihan maupun pendampingan skill berusaha bagi warga yang mau serius dalam berusaha.

Bantuan program UMKM tersebut merupakan bentuk kolaborasi dari Caleg DPR RI Dapil III Partai Perindo, Dr. Lisa Mariana Wardhana, SH. MA dengan Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu), Andy Afandy.

Ika Syahputri (32) RT03/RW04 Kelurahan Lagoa mengungkapkan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas bantuan modal UMKM yang diberikan Partai Perindo melalui dua anggota calon legislatif (Caleg) nya.

"Sangat senang sekali bisa untuk tambahan Perindo. Pak Andy dan Bu Lisa terima kasih atas bantuannya," kata Ika Syahputri, Sabtu (21/10/2023) siang.

Perempuan yang sudah menjadi pedagang makanan dan minuman di gang kecil tersebut mengaku bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk para pedagang kecil seperti dirinya.

"Ya semoga Partai Perindo amanah dengan menolong masyarakat kecil dan sukses dalam Pemilu 2024 nanti dipilih rakyat," tambah Ika Syahputri.

Sementara itu pedagang lainnya, Tarinah (60) RT03/RW04 mengaku terharu dengan kepedulian Partai Perindo terhadap pelaku UMKM kecil seperti dirinya.

"Saya yang cuman nenek-nenek jualan kopi dan mie di pinggir Kali Kresek bisa mendapatkan bantuan modal. Sangat senang sekali dengan program seperti ini," kata Tarinah.