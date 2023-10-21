Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Beri Bantuan Modal UMKM di Lagoa Jakut

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:46 WIB
Caleg Perindo Beri Bantuan Modal UMKM di Lagoa Jakut
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak tiga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa warung makan dan warung kopi di RW04 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara mendapatkan bantuan dari Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Sabtu (21/10/2023).

Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu), Andy Afandy menyebutkan pihaknya memberikan bantuan modal usaha sebagai bentuk kerja nyata membantu masyarakat kecil agar ekonominya semakin berkembang.

"Kita akan support terus UMKM di wilayah Jakarta Utara dan Cikoding khususnya. Kita ada program bantuan modal UMKM. Ibu dan bapak yang terpilih sebagai penerima bantuan modal usaha sudah diseleksi terlebih dahulu agar tepat sasaran," ujar Andy Afandy.

Wakil Ketua DPW Pemuda Perindo tersebut juga menjelaskan pemberian bantuan modal UMKM tersebut merupakan salah satu dari berbagai program kongkrit untuk mensejahterakan rakyat.

"Jadi kami dari Tim Pasti Andi Pasti Lisa Pasti Bisa. Kami memberikan bantuan kepada UMKM terpilih di Kelurahan Lagoa. Ini baru kick off ada tiga UMKM. Nanti akan ada puluhan UMKM yang menerima bantuan di Jakarta Utara," paparnya.

Partai Perindo disebut Andy Afandy memiliki kepedulian terhadap ekonomi rakyat kecil agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

"Mereka yang terpilih yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha seperti penjual minuman atau warung makan kecil. Untuk itu kami turun membantu mereka agar usaha mereka bisa berkembang. Kita turun langsung melakukan kurasi untuk pelaku UMKM yang serius menggarap usahanya dengan serius," pungkas Andy Afandy.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
