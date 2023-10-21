Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Bersama Dinasti Nusantara, Raja di Madura Siap Menangkan Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:47 WIB
Bersama Dinasti Nusantara, Raja di Madura Siap Menangkan Ganjar Pranowo
Raja di Madura siap menangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BANGKALAN - Dinasti Madura yang terdiri dari raja, sultan, hingga tokoh masyarakat adat se-Madura siap memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 bersama sukarelawan Ganjar Pranowo, Dinasti Nusantara.

Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi dan silaturahmi pada rangkaian acara Festival Adat dan Budaya Madura (FABM) di Aula Hotel Syariah Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim).

Irawan Haryonowiro Adiningrat dari Keraton Sembilangan Bangkalan Madura mengatakan, Dinasti Madura meyakini Ganjar Pranowo dapat mendorong pelestarian adat dan budaya kerajaan di masa mendatang.

Optimisme itu diperkuat dari track record Ganjar yang sangat peduli dan konsern terhadap adat-kebudayaan nusantara selama menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode lamanya.

“Beliau bisa (melestarikan adat dan budaya), apalagi jika interaksi ini bisa berjalan dengan bagus. Kami yakin beliau pasti bisa,” kata Irawan.

Dalam kesempatan itu raja-sultan hingga tokoh masyarakat adat se-Madura dikenalkan dengan sosok Ganjar Pranowo yang punya garis keturunan dari keluarga kerajaan di wilayah Sunda dan Jawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
