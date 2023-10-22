Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangisan Soekarno Pecah di Depan Makam Jenderal Ahmad Yani Korban G30S PKI

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |07:44 WIB
Tangisan Soekarno Pecah di Depan Makam Jenderal Ahmad Yani Korban G30S PKI
Soekarno (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Kisah tangisan Soekarno pecah di depan makam Jenderal Ahmad Yani yang menjadi korban peristiwa G30S/PKI akan diulas disini.

Peristiwa G30S/PKI atau pembunuhan 6 jenderal TNI oleh pasukan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi sebuah duka yang mendalam untuk bangsa Indonesia. Salah satu yang mengalami kesedihan tersebut adalah Ir. Soekarno.

Lantaran Jenderal Ahmad Yani yang juga merupakan korban peristiwa itu

Di saat masih hidup, di mendapat kepercayaan menjadi kepala Staf Angkatan Darat pada 1962 langsung dari Soekarno. Dalam perilaku dan tutur bahasa, Jenderal Ahmad Yani sangat memahami karakter Soekarno.

Berikut kisah tangisan Soekarno pecah di depan makam Jenderal Ahmad Yani kobran G30S PKI:

Sebelum meninggal, Jenderal Ahmad Yani juga merupakan sosok yang sangat diinginkan oleh Soekarno untuk menjadi presiden Indonesia apabila kesehatannya memburuk.

Bahkan, hal tersebut telah diutarakan bapak proklamator Indonesia itu pada beberapa tokoh seperti Sarwo Edhie Wibowo, AH Nasution, Soebandrio, dan Chaerul Saleh.

Sayangnya, keinginan Soekarno itu tidak dapat terwujud. Setelah adanya isu kudeta oleh Dewan Jenderal Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani kemudian menjadi satu dari enam korban G30S/PKI.

Halaman:
1 2
      
