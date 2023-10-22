Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bobby Nasution Usulkan Nama Tokoh Pendiri Al Jam'iyatul Washliyah jadi Nama Jalan di Kota Medan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:40 WIB
Bobby Nasution Usulkan Nama Tokoh Pendiri Al Jam'iyatul Washliyah jadi Nama Jalan di Kota Medan
Foto: Dok Pemko Medan
MEDAN - Wali Kota Medan, Bobby Nasution akan menjadikan nama tokoh pendiri Al Jam'iyatul Washliyah sebagai salah satu nama jalan dikota Medan. Nama yang dimaksud adalah Tuan Syekh H. Muhammad Arsyad Thalib Lubis.

"Pemilihan nama ini bukan sembarangan, beliau merupakan seorang pahlawan Kemerdekaan kita, kehadiran beliau juga memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap peradaban muslim di Indonesia khususnya di Sumut,"kata Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H/2023M yang diselenggarakan oleh pengurus Al Jam'iyatul Washliyah Kota Medan di Masjid Lama Gg. Bengkok, Kec. Medan Barat, Sabtu (21/10) malam.

Bobby Nasution berharap dengan dijadikanya nama tokoh pendiri Al Jam'iyatul Washliyah sebagai salah satu nama jalan dikota Medan dapat menjadi kado istimewa dari Pemko Medan untuk seluruh pengurus Al Jam'iyatul Washliyah kota Medan.

"Apalagi pada tanggal 30 November nanti Al Jam'iyatul Washliyah akan berulang tahun yang ke-93 tahun, mudah-mudahan ini akan menjadi kado istimewa bagi keluarga besar Al Jam'iyatul Washliyah,"katanya.

Disamping itu Bobby Nasution juga menyampaikan ucapan terimakasi kepada seluruh pengurus dan keluarga besar Al Jam'iyatul Washliyah yang telah mendukung penuh program pembangunan yang dilakukan Pemko Medan.

