Jenderal Dudung Cek Isi Dompet Anggota Babinsa, Duitnya Dikit Pangkatnya Naik

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, meninjau kesiapan pasukan dan perlengkapan barisan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Di era reformasi sekarang ini, kemampuan yang dimiliki para Babinsa masih perlu diberikan tuntutan, pendidikan khusus bidang teritorial, maupun penataran-penataran dan lain sebagainya.

Dalam peninjauannya, KASAD Jenderal Dudung Abdurachman melakukan pengecekan isi dompet salah satu Babinsa yang ditemani oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Usai tahu duitnya anggota Babinsa sedikit, Jenderal Dudung pun langsung menaikkan pangkatnya.

"Ah, enggak punya duit kamu. Oh surat perintah ada di sini semua, STNK, KTP. Tebelnya doang kayaknya ini," ucap Dudung kepada prajuritnya yang bertubuh tambun itu, dikutip dari akun Instagram resmi TNI AD @tni_angkatan_darat, Sabtu 22 Oktober 2023.

Namun, Dudung tetap memastikan apakah Babinsa tersebut memiliki uang atau tidak.

"Ada tapi megang duit?," tanya Jenderal Dudung.

"Siap ada," jawab Babinsa.

"Dikasih siapa?" tanya Jenderal Dudung.

"Siap, dikasih istri," jawab Babinsa lagi.

"Di jatah sama istri ya? Rp100 ribu?" kata Jenderal Dudung.

"Siap," jawab Babinsa.

"Hahahaha, memang Babinsa enggak punya uang," tegas KASAD.

"Tapi semangatnya luar biasa, siap bertarung, siap membersihkan sungai walapun enggak punya duit?" tanya Jenderal Dudung.

"Siap," jawab Babinsa.