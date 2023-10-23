Nahas! Adu Banteng dengan Mobil, Pengendara Motor Terpental ke Semak dan Tewas

Polisi tengah melakukan oleh TKP kecelakaan yang menewaskan pengendara motor/Foto: Zulkifli Yunus

PELAIHARI - Seorang pengendara tewas akibat motor yang dikendarainya adu banteng dengan mobil di kawasan Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Senin (23/10/2023). Kerasnya benturan membuat pengendara terpental ke semak dan tewas di tempat.

Peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 09.00 Wita di kawasan RT 7, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap. Korban tewas bernama Nur Rohana warga RT 15/RW 03 Desa Pandansari.

Mira Zakiah pengemudi mobil mini bus melintas dari arah Pelaihari menuju Kintap, wanita yang ditemani cucunya itu melaju dengan kencang, sementara dari arah berlawan Nur Rohana yang mengendarai Genio DA 2609 LAJ melaju dengan kecepatan sedang.

Namun entah apa penyebabnya di jalan yang lurus itu tiba-tiba mobil DA 1388 LN yang dikemudikan MZ melambung ke kanan jalan, kedua kendaraan tak dapat mengelak lagi sampai terjadi benturan hebat. Saking hebatnya benturan kedua kendaraan itu tubuh Nur Rohana terpental ke semak di pinggir jalan.

Warga sekitar langsung memberikan pertolongan dan mendapatkan tubuh korban Nur Rohana sudah tak bernyawa lagi dan dievakuasi ke RSUD KH Mansyur Kintap.

Kasatlantas Polres Tala Iptu Dewi Febriani membenarkan adanya insiden kecelakaan lalu-lintas yang merenggut korban jiwa itu.