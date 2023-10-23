Garang saat Memaki Dodhy Kangen Band, Pria Minta Maaf ketika Ditangkap

BANDAR LAMPUNG - Pria berinisial RI yang terlibat cekcok dengan Dodhy Kangen Band dilaporan ke Mapolresta Bandarlampung.

Setelah dilaporkan ke polisi, warga Kemiling tersebut membuat video klarifikasi dan permohonan maaf kepada Dodhy Kangen Band.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlapor RI membuat video klarifikasi di ruang Unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandarlampung.

"Saya dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri, terkait adanya kesalahpahaman antara saya dengan Dodhy Kangen Band mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," ujar RI seperti yang dilihat MNC Portal, Senin (23/10/2023).

Dalam video itu juga, terlapor RI mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya lagi.

"Saya memahami bahwa perbuatan saya yang telah terekam di medsos tersebut tidak pantas dilakukan," kata dia.

"Saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal yang tidak baik sehingga mengakibatkan Dodhy dan keluarga tidak nyaman, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi," lanjutnya.

Sebelumnya beredar video viral memperlihatkan gitaris Kangen Band, Dodhy terlibat cekcok dengan seorang pria tak dikenal.

Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Imam Bonjol, Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandarlampung pada, Sabtu (21/10).

Berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @andikamahesa.official terlihat Dodhy terlibat cekcok dengan sesosok pria berbadan besar yang mengenakan kaos berwarna gelap.

Sementara sang gitaris mengenakan kaos hijau terlihat sedang menghubungi seseorang. Tampak juga, seorang warga lain berusaha melerai percekcokan antara keduanya.