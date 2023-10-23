Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Garang saat Memaki Dodhy Kangen Band, Pria Minta Maaf ketika Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |21:03 WIB
Garang saat Memaki Dodhy Kangen Band, Pria Minta Maaf ketika Ditangkap
Pria yang memaki Dodhy Kangen Band diciduh polisi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BANDAR LAMPUNG - Pria berinisial RI yang terlibat cekcok dengan Dodhy Kangen Band dilaporan ke Mapolresta Bandarlampung.

Setelah dilaporkan ke polisi, warga Kemiling tersebut membuat video klarifikasi dan permohonan maaf kepada Dodhy Kangen Band.

 BACA JUGA:

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlapor RI membuat video klarifikasi di ruang Unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandarlampung.

"Saya dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri, terkait adanya kesalahpahaman antara saya dengan Dodhy Kangen Band mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," ujar RI seperti yang dilihat MNC Portal, Senin (23/10/2023).

Dalam video itu juga, terlapor RI mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya lagi.

 BACA JUGA:

"Saya memahami bahwa perbuatan saya yang telah terekam di medsos tersebut tidak pantas dilakukan," kata dia.

"Saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal yang tidak baik sehingga mengakibatkan Dodhy dan keluarga tidak nyaman, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi," lanjutnya.

Sebelumnya beredar video viral memperlihatkan gitaris Kangen Band, Dodhy terlibat cekcok dengan seorang pria tak dikenal.

Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Imam Bonjol, Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandarlampung pada, Sabtu (21/10).

Berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @andikamahesa.official terlihat Dodhy terlibat cekcok dengan sesosok pria berbadan besar yang mengenakan kaos berwarna gelap.

Sementara sang gitaris mengenakan kaos hijau terlihat sedang menghubungi seseorang. Tampak juga, seorang warga lain berusaha melerai percekcokan antara keduanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement