HOME NEWS NEWS

Sumpah Pemuda, Partai Perindo Bagikan 10 Ribu Kacamata Baca Gratis hingga Donor Darah di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |09:44 WIB
Sumpah Pemuda, Partai Perindo Bagikan 10 Ribu Kacamata Baca Gratis hingga Donor Darah di Depok
Partai Perindo Gelar Gebyar Sumpah Pemuda/Foto: MNC Media
A
A
A

DEPOK - Partai Perindo Kota Depok bersama seluruh caleg DPRD Kota Depok Dapil 4 Dapil Sukmajaya menggelar acara Gebyar Sumpah Pemuda di Balai Rakyat Depok II, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, pada Minggu (29/10/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua DPD Perindo Kota Depok Anwar Nurdin, Caleg Perindo Dapil Sukmajaya Cut Afrida Yani dan Caleg Dapil Sukmajaya lainnya.

Hadir pula dan Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua Ganjar-Mahfud MD (GAMA) Depok Hendrik Tangke Allo.

Adapun tema yang diangkat yakni "Gebyar Sumpah Pemuda Sukmajaya Bersatu". Sejumlah kegiatan dari donor darah hingga periksa mata dan pemberian 10.000 kacamata baca gratis juga dilakukan.

Acara dibuka dengan tarian jaipong khas budaya Sunda dilanjutkan Caleg Cut Afrida disambut palang pintu khas budaya Betawi. Tak hanya itu tarian khas budaya Aceh yakni saman juga turut memeriahkan acara.

(Fahmi Firdaus )

      
