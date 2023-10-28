Pedagang Penerima Gerobak Perindo di Cilacap: Terima Kasih, Semoga Bermanfaat

CILACAP - Salah satu penerima bantuan Gerobak Perindo, Sutrimo, berterima kasih kepada atas bantuan gerobak yang diterimanya. Ia mengaku sangat terbantu dengan bantuan gerobak partai perindo ini.

Pasalnya, selama ini gerobak miliknya yang biasa digunakan untuk berjualan sudah dalam kondisi rusak. Untuk memperbaikinya, membutuhkan biaya besar, sedangkan penghasilan berdagang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Sangat berterima kasih, semoga bermanfaat buat keluarga, sangat terbantu, terima kasih," katanya.

Diketahui, Partai Perindo terus menunjukan komitmennya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil melalui berbagai bantuan.

Kali ini, DPD Partai Perindo Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memberikan bantuan gerobak kepada pelaku UMKM. Diharapkan bantuan gerobak yang baru dan bersih mampu meningkatkan penghasilan bagi pedagang kecil.

Memperingati hari sumpah pemuda, DPD Partai Perindo Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan gerobak kepada pelaku UMKM. Sebanyak empat gerobak diserahkan kepada para pedagang di rest area New Idaman 23, Sabtu siang.