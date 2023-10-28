Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Muhajir: Pembagian Gerobak Gratis ke UMKM untuk Pemerataan Ekonomi

Heri Susanto , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:58 WIB
Bacaleg Perindo Muhajir: Pembagian Gerobak Gratis ke UMKM untuk Pemerataan Ekonomi
A
A
A

CILACAP - Partai Perindo terus menunjukan komitmennya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil melalui berbagai bantuan.

Kali ini, DPD Partai Perindo Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memberikan bantuan gerobak kepada pelaku UMKM. Diharapkan bantuan gerobak yang baru dan bersih mampu meningkatkan penghasilan bagi pedagang kecil.

Memperingati hari sumpah pemuda, DPD Partai Perindo Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan gerobak kepada pelaku UMKM. Sebanyak empat gerobak diserahkan kepada para pedagang di rest area New Idaman 23, Sabtu siang.

Berbagai bantuan kepada pelaku UMKM ini merupakan bentuk nyata komitmen Partai Perindo untuk membantu rakyat kecil. Empat gerobak ini diserahkan kepada pedagang mie ayam, gorengan, bakso dan pedagang mie pangsit. Gerobak yang diserahkan pun sudah jadi dan langsung bisa digunakan berdagang oleh para pedagang.

Salah penerima bantuan Gerobak Perindo, Sutrimo, berterima kasih kepada atas bantuan gerobak yang diterimanya. Ia mengaku sangat terbantu dengan bantuan gerobak partai perindo ini.

Pasalnya, selama ini gerobak miliknya yang biasa digunakan untuk berjualan sudah dalam kondisi rusak. Untuk memperbaikinya, membutuhkan biaya besar, sedangkan penghasilan berdagang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Sangat berterima kasih, semoga bermanfaat buat keluarga, sangat terbantu, terima kasih," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement