Gaet Talenta Unggul, BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

JAKARTA – Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menjadi salah satu fokus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Wujud pengembangan talenta ini salah satunya terlihat dari upaya perseroan menjaring SDM unggul di Indonesia melalui program BRILiaN Future Leader Program (BFLP).

Terkait hal tersebut, Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengungkapkan bahwa program Management Trainee kembali dibuka guna menjaring dan mempersiapkan talenta-talenta terbaik bangsa untuk berkarya dan memberi makna Indonesia bersama BRI Group.

“BRI akan menyeleksi pelamar maupun kandidat berkualitas untuk berkarya dan mengembangkan potensi terbaik di BRI Group. Para calon terpilih berkesempatan untuk terus bertumbuh dan belajar demi memberikan kontribusi terbaik untuk memberi makna Indonesia,” katanya.

Rangkaian program rekrutmen BFLP BRI Group dimulai dengan dilakukannya BRI Campus Roadshow di 4 kota besar (Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Bandung) bekerja sama dengan 4 Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, dan Universitas Padjadjaran.

Kegiatan BRI Campus Roadshow tersebut diisi dengan knowledge sharing dari para narasumber berpengalaman di BRI yang juga merupakan alumni dari masing-masing Perguruan Tinggi. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan Campus Hiring BFLP secara langsung.