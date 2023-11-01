Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gaet Talenta Unggul, BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:14 WIB
Gaet Talenta Unggul, BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT
BRI kembali buka BRILiaN Future Leader Program. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menjadi salah satu fokus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Wujud pengembangan talenta ini salah satunya terlihat dari upaya perseroan menjaring SDM unggul di Indonesia melalui program BRILiaN Future Leader Program (BFLP).

Terkait hal tersebut, Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengungkapkan bahwa program Management Trainee kembali dibuka guna menjaring dan mempersiapkan talenta-talenta terbaik bangsa untuk berkarya dan memberi makna Indonesia bersama BRI Group.

“BRI akan menyeleksi pelamar maupun kandidat berkualitas untuk berkarya dan mengembangkan potensi terbaik di BRI Group. Para calon terpilih berkesempatan untuk terus bertumbuh dan belajar demi memberikan kontribusi terbaik untuk memberi makna Indonesia,” katanya.

Rangkaian program rekrutmen BFLP BRI Group dimulai dengan dilakukannya BRI Campus Roadshow di 4 kota besar (Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Bandung) bekerja sama dengan 4 Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, dan Universitas Padjadjaran.

Kegiatan BRI Campus Roadshow tersebut diisi dengan knowledge sharing dari para narasumber berpengalaman di BRI yang juga merupakan alumni dari masing-masing Perguruan Tinggi. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan Campus Hiring BFLP secara langsung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/1/3183434//ipacs-pi3H_large.jpeg
IPACS 2025 Ditutup, Kemenbud RI Teguhkan Diplomasi Kebudayaan Indonesia dengan Negara Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183403//bni_raih_penghargaan_leadership_aa_di_indonesia_esg_leadership_awards_2025-yoCF_large.jpeg
BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183304//mi_burung_dara_sial_interfood-h4O3_large.jpeg
Ramaikan SIAL Interfood 2025, Mi Burung Dara Hadirkan Inovasi Produk hingga Pengalaman Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183292//bapenda_bbnkb-1IHg_large.jpg
BBNKB Bukan Hanya Soal Dokumen, Ini Manfaatnya bagi Warga Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183264//le_mineral_air_pegunungan-fN34_large.jpeg
Le Minerale Tegaskan Sumber Air Berasal dari Pegunungan, Bukan Air Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/12/3183263//shopeevip_platform_ott-KvU0_large.jpg
ShopeeVIP Makin Untung, Sekarang Bisa Nonton di Platform OTT Gratis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement