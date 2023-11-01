Kecelakaan Beruntun 3 Sepeda Motor di Gunungkidul, Seorang Kakek Tewas

DIY - Kecelakaan beruntun melibatkan 3 sepeda motor terjadi di wilayah Karangmojo, Gunungkidul. Akibatnya, seorang pengendara sepeda motor meregang nyawa dalam perawatan rumah sakit setempat.

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Lalu Lintas Polres Gunungkidul, Iptu Darmadi menuturkan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AB-3589-FW dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-5603-UM dan sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi B-4283-TOX. Seorang pengendara meninggal dan yang lain dirawat di rumah sakit.

Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Karangmojo-Semin tepatnya di Dusun Warung, Desa Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Saat itu kondisi lalu lintas memang tengah ramai karena jam pulang kerja.

"Kecelakaan itu terjadi hari Selasa (31/10/2023) kemarin sore sekira pukul 16.00 WIB," tutur dia, Rabu (1/11/2023).

Kecelakaan itu bermula ketika pengendara Sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh R (62) berboncengan dengan istrinya, S (59) warga Dusun Pugeran, Rt 06/03, Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. Sepeda motor tersebut dari arah Utara/Semin ke arah Karangmojo

Namun kakek tersebut berkendara terlalu ke kanan karena berusaha menghindari lubang di tengah ass jalan. Nahas secara bersamaan dari arah berlawanan Selatan/Karangmojo datang Honda Beat yang dikendarai oleh LA (15) pelajar asal Dusun Glodogan, Rt 02/03, Desa Pulutan, Kecamatan Karangmojo.

"LA melaju kencang sehingga terjadi tabrakan dengan Sepeda motor Honda Supra,"terang dia.

Setelah itu dengan rentang waktu yang cukup singkat dan bersamaan di belakang Honda Beat tersebut melaju Honda Sonic yang dikendarai oleh TRA (16 warga Dusun Joho, Rt 30/09, Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.

Sepeda motor Honda Sonic kemudian menabrak bagian belakang Honda Beat sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Para korban sama-sama terpental dari kendaraan masing-masing.