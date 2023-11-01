Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kecelakaan Beruntun 3 Sepeda Motor di Gunungkidul, Seorang Kakek Tewas

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:12 WIB
Kecelakaan Beruntun 3 Sepeda Motor di Gunungkidul, Seorang Kakek Tewas
Kecelakaan beruntun di Gunungkidul. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DIY - Kecelakaan beruntun melibatkan 3 sepeda motor terjadi di wilayah Karangmojo, Gunungkidul. Akibatnya, seorang pengendara sepeda motor meregang nyawa dalam perawatan rumah sakit setempat.

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Lalu Lintas Polres Gunungkidul, Iptu Darmadi menuturkan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AB-3589-FW dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB-5603-UM dan sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi B-4283-TOX. Seorang pengendara meninggal dan yang lain dirawat di rumah sakit.

Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Karangmojo-Semin tepatnya di Dusun Warung, Desa Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Saat itu kondisi lalu lintas memang tengah ramai karena jam pulang kerja.

 BACA JUGA:

"Kecelakaan itu terjadi hari Selasa (31/10/2023) kemarin sore sekira pukul 16.00 WIB," tutur dia, Rabu (1/11/2023).

Kecelakaan itu bermula ketika pengendara Sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh R (62) berboncengan dengan istrinya, S (59) warga Dusun Pugeran, Rt 06/03, Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. Sepeda motor tersebut dari arah Utara/Semin ke arah Karangmojo

Namun kakek tersebut berkendara terlalu ke kanan karena berusaha menghindari lubang di tengah ass jalan. Nahas secara bersamaan dari arah berlawanan Selatan/Karangmojo datang Honda Beat yang dikendarai oleh LA (15) pelajar asal Dusun Glodogan, Rt 02/03, Desa Pulutan, Kecamatan Karangmojo.

 BACA JUGA:

"LA melaju kencang sehingga terjadi tabrakan dengan Sepeda motor Honda Supra,"terang dia.

Setelah itu dengan rentang waktu yang cukup singkat dan bersamaan di belakang Honda Beat tersebut melaju Honda Sonic yang dikendarai oleh TRA (16 warga Dusun Joho, Rt 30/09, Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.

Sepeda motor Honda Sonic kemudian menabrak bagian belakang Honda Beat sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Para korban sama-sama terpental dari kendaraan masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement