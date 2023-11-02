Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Pagar Alam Harus Jalankan Program Partai untuk Membantu Masyarakat

Yuddy Faifman , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:21 WIB
Caleg Perindo Pagar Alam Harus Jalankan Program Partai untuk Membantu Masyarakat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
PAGAR ALAM - Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Partai Perindo Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan mengelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi bersama calon anggota legislatif atau caleg DPR RI/DPRD provinsi dan DPRD Kota Pagaralam, dalam pemenangan pemilu 2024, serta menjalin sinergi antar caleg.

Kegiatan rapat koordinasi pemenangan Partai Perindo dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel, Febuar Rahman berserta rombongan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Zulfikri, serta caleg DPRD provinsi maupun caleg DPRD Pagar Alam, serta seluruh kader partai yang ada di kota Pagar Alam.

Sementara itu, caleg DPR RI yang berhalangan hadir dikarenakan menghadiri rapat Partai Perindo di DPP, selain melakukan koordinasi untuk pemenangan Partai Perindo di pemilu 2024, juga dilakukan konsolidasi pemenangan caleg partai perindo baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD Kota Pagar Alam.

Dalam kegiatan ini juga diberikan pembekalan serta program yang akan dilakukan dalam pemenangan Partai Perindo di Pemilu 2024, kartu anggota berasuransi serta membantu pelaku UMKM yang menjadi program Partai Perindo yang sangat dirasakan Masyarakat.

Halaman:
1 2
      
