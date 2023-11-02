Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Selain Tanam Mangrove Perindo Bali Juga Sapa Petani Kepiting di Kuta

Fery Fadly , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:05 WIB
Selain Tanam Mangrove Perindo Bali Juga Sapa Petani Kepiting di Kuta
A
A
A

BADUNG - Menyambut hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Partai Perindo Bali bersama ormas, pekat dan relawan Dukung Ganjar Pranowo Presiden ke-8 (DGP ke-8) melakukan penanaman 100 bibit pohon bakau di Kampoeng Kepiting Tahura Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban, Kuta, Badung pada Kamis 2 November.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga ekosistem laut yang terkena dampak abrasi di seputaran Kampung Kepiting Kuta, Badung, Bali. Sekaligus sebagai bentuk memperingati hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November mendatang.

Sebanyak 100 lebih bibit pohon bakau yang ditanam untuk mengembalikan ekosistem di laut ini ditanam oleh 50 orang yang ikut berpartisipasi turun langsung menanam bibit pohon bakau di sepanjang areal Tol Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPW Partai Perindo, Komang Purnama, beberapa caleg DPR RI tingkat I dan tingkat II seperti Selvianti Joenoes selaku wakil sekertaris, Thomas Bili selaku bendahara yang mengikuti dan berpartisipasi dalam acara menanam bibit pohon bakau di kawasan mangrove.

Selain itu, para peserta juga sempat mengunjungi para petani kepiting bakau yang berada di tempat ini.

Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat) Provinsi Bali, Putra, mengatakan, kegiatan ini terselenggara dalam rangka memperingati hari pahlawan.

"Kami semua berjiwa nasionalis harus melakukan sesuatu yang baik untuk negeri ini agar bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Perindo Bali Partai Perindo
