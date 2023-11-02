Perindo Bali, Ormas dan Relawan Ganjar Tanam Mangrove di Sekitar Tol Bandara Ngurah Rai

BADUNG - Menyambut hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Partai Perindo Bali bersama ormas, pekat dan relawan Dukung Ganjar Pranowo Presiden ke-8 (DGP ke-8) melakukan penanaman 100 bibit pohon bakau di Kampoeng Kepiting Tahura Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban, Kuta, Badung pada Kamis 2 November.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga ekosistem laut yang terkena dampak abrasi di seputaran Kampung Kepiting Kuta, Badung, Bali. Sekaligus sebagai bentuk memperingati hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November mendatang.

Sebanyak 100 lebih bibit pohon bakau yang ditanam untuk mengembalikan ekosistem di laut ini ditanam oleh 50 orang yang ikut berpartisipasi turun langsung menanam bibit pohon bakau di sepanjang areal Tol Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPW Partai Perindo, Komang Purnama, beberapa caleg DPR RI tingkat I dan tingkat II seperti Selvianti Joenoes selaku wakil sekertaris, Thomas Bili selaku bendahara yang mengikuti dan berpartisipasi dalam acara menanam bibit pohon bakau di kawasan mangrove.