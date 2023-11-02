Mantan Gubernur Tengku Erry Nuradi Ditunjuk Jadi Ketua Bapilu Perindo Sumut

MEDAN - Mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Perindo Sumatera Utara. Dengan jabatan itu, Erry akan memimpin upaya pemenangan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 di surat suara pemilu 2024 itu.

Tengku Erry diperkenalkan secara resmi kepada awak media di Kota Medan lewat pertemuan rutin Kamis Optimis Bersama Jurnalis yang digelar di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Kamis (2/11/2023).

Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan Erry Nuradi dipercaya memimpin Bapilu Perindo Sumut karena pengalaman beliau yang cukup mumpuni di pemilu kepala daerah.

"Pemilihannya tentu berproses dari bawah. Kita usulkan, baru kemudian dipertimbangkan dan kemudian ditunjuk. Soal kapasitas, kita tahulah siapa pak Tengku Erry. Beliau sangat berpengalaman di Pemilu," kata Rudi.

Tengku Erry memang punya rekam jejak cukup panjang di perpolitikan Sumatera Utara. Dia pernah memimpin Sumatera Utara bersama Gubernur Gatot Pudjonugroho hingga kemudian menggantikan Gatot yang tersandung perkara korupsi.

Erry juga merupakan mantan Bupati Kabupaten Serdangbedagai untuk dua periode sebelum akhirnya maju di Pilgub Sumut bersama Gatot.

Tengku Erry juga pernah menjadi kader Partai Golkar hingga kemudian pindah ke Partai Nasdem. Di Partai Nasdem, Tengku Erry sempat menjadi Ketua Pengurus Provinsi dan belakangan dia berhenti dan pindah ke Perindo.

"Kita berharap pengalaman beliau dalam membuat strategi pemenangan bisa membawa Perindo menjadi pemenang pemilu di Sumut," pungkas Rudi.

Sementara itu, Tengku Erry Nuradi menyatakan sebagai Ketua Bapilu ia memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk mengarahkan dan memaksimalkan seluruh elemen di Bapilu dalam rangka usaha memenangkan partai. Untuk itu ia meminta dukungan semua elemen di Bapilu dan Partai Perindo untuk bekerja sama dan saling mendukung.