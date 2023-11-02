Advertisement
JTP Hutabarat Resmi Jadi Ketua Harian Perindo Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:51 WIB
JTP Hutabarat Resmi Jadi Ketua Harian Perindo Sumut
MEDAN - Anggota DPRD Sumatera Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, resmi diperkenalkan sebagai Ketua Harian Partai Perindo Sumatera Utara. JTP --sapaan akrab Jonius akan membantu Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan dalam tugas konsolidasi pemenangan dalam rangka memenuhi target Perindo di Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 mendatang.

JTP diperkenalkan pertama kali kepada awak media pada agenda pertemuan rutin Kamis Optimis Bersama Jurnalis yang digelar di Kantor DPW Perindo Sumatera Utara, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Kamis (2/11/2023) siang.

Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan kehadiran posisi Ketua Harian ini bukanlah hal yang baru di Partai Perindo. Posisi Ketua harian ini sangat penting dalam rangka penguatan infrastruktur dan suprastruktur partai di daerah.

"Posisi Ini bukan yang pertama, tapi susulan untuk provinsi-provinsi yang dianggap penting untuk pemenangan di DPR-RI," kata Rudi.

Sementara itu, JTP Hutabarat menjelaskan ia menerima mandat dari DPP Perindo sebagai Ketua Harian sejak 4 Oktober 2023 lalu. Pengangkatan dirinya sebagai ketua harian karena Perindo membutuhkan tenaga tambahan untuk memenuhi target-target di Pileg 2024. Apalagi pemungutan suara Pileg 2024 tersisa kurang dari 100 hari lagi.

